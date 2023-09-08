Турция интенсифицировала контакты по зерну и Украине в преддверии G20 – СМИ

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Анкара активно поддерживает связь с заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся поставок зерна и конфликта на Украине, в преддверии саммита "Большой двадцатки" и Генассамблеи ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах.

"Турецкое руководство не снижает переговорных и дипломатических усилий по вопросу восстановления зерновой сделки. Особенно эти контакты усилились перед G20 и усилятся еще перед ГА ООН", – заявил источник.

По его словам, не прекращается и обсуждение урегулирования ситуации на Украине. Он предположил, что могут состояться контакты на уровне лидеров Турции и Украины.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества, через который будет оплачиваться российское продовольствие. Организация также обсуждает вопросы страхования судов РФ.

4 сентября в Сочи прошли переговоры Эрдогана с Владимиром Путиным. На встрече российский лидер заявил, что РФ готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки