Эрдоган положительно оценил итоги переговоров с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие в Сочи переговоры с Владимиром Путиным. Такую характеристику встрече он дал по итогам заседания турецкого кабмина.

"У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи", – цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер напомнил, что на встрече обсуждались зерновой коридор и другие гуманитарные вопросы. В связи с этим он предположил, что переговоры получили высокую оценку со стороны мирового сообщества.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября в Сочи. На встрече президент РФ заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.



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