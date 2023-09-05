Эрдоган предложил посредничество для обмена пленными между РФ и Украиной

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Турция и дальше будет осуществлять функции посредника в области обмена военнопленными между Россией и Украиной, а также в ситуации с Запорожской АЭС. Об этом телеканалу TRT Haber рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время вылета из Сочи, где у него прошли переговоры с Владимиром Путиным.

"Мы надеемся, что эта война, которая наносит ущерб обоим нашим соседям и всему нашему региону, как можно скорее закончится достижением справедливого и прочного мира на базе международного права", – сообщил президент Турции.

При этом он подчеркнул, что в конфликте на Украине, который длится уже полтора года, не видно никаких перспектив для достижения мира.

"Вместо того чтобы усугублять проблему и усиливать напряженность, мы пытались добиться того, чтобы обе стороны встретились. Турция готова внести свой вклад, когда стороны попросят об этом", – добавил турецкий лидер.

Ранее газета Hurriyet заявляла, что лидеры стран могут снова встретиться после контактов президента Турции в ООН, где с 19 по 26 сентября состоится неделя высокого уровня Генассамблеи организации. Выступление Эрдогана ожидается седьмым по счету 19 сентября. Однако позже в администрации президента Турции не подтвердили эти сообщения.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября в Сочи. На встрече президент РФ заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились 3 часа