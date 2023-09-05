В администрации Эрдогана не подтвердили сообщения о его новой встрече с Путиным – СМИ

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Источник в администрации президента Турции не подтвердил сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости.

"Информацией по поводу новой встречи на данный момент не располагаем", – сказал собеседник агентства.

Ранее газета Hurriyet заявляла, что лидеры стран могут снова встретиться после контактов президента Турции в ООН, где с 19 по 26 сентября состоится неделя высокого уровня Генассамблеи организации. Выступление Эрдогана ожидается седьмым по счету 19 сентября.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября в Сочи. На встрече президент РФ заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.

Отмечалось, что детали переговоров по зерновой сделке будут донесены до стран Запада по дипломатическим каналам.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки