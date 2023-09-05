Турция донесет до Запада детали переговоров Эрдогана и Путина по зерновой сделке

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Детали переговоров между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным по зерновой сделке будут донесены до стран Запада по дипломатическим каналам. Об этом со ссылкой на источник в турецкой делегации сообщает РИА Новости.

"Безусловно, будут донесены с нашей стороны. Мы не будем сидеть сложа руки, будем продолжать работу, чтобы те пункты нового пакета предложений, о которых говорил господин президент Эрдоган, были реализованы", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что возобновление зерновой сделки является приоритетом для Турции.

4 сентября Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. На встрече обсуждался в том числе предложенный президентом РФ проект о поставках в Турцию 1 миллиона тонн зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.

На встрече с Эрдоганом Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры, сообщил, что Киев не будет идти на уступки по зерновой сделке. Он подчеркнул, что Украина не отступится от своих принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки