Глава МИД Украины заявил, что Киев не будет идти на уступки по зерновой сделке

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Украина не пойдет на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция справедлива – мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", – приводит его слова РИА Новости.

Кулеба заявил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед тем, как Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, и "четко все разъяснили". По словам украинского министра, в Киеве сперва рассчитывают услышать детали встречи, и лишь потом принимать решения.

Он также подчеркнул, что Украина не отступится от своих принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию.

4 сентября Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. На встрече обсуждался в том числе предложенный президентом РФ проект о поставках в Турцию 1 миллиона тонн зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки