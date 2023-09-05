Путин и Эрдоган могут снова встретиться после контактов президента Турции в ООН – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут вновь встретиться после контактов президента Турции в ООН, где с 19 по 25 сентября состоится неделя высокого уровня Генассамблеи организации. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По данным СМИ, президент Турции положительно отнесся к предложению российского лидера на переговорах в Сочи 4 сентября о поставках бедным странам Африки 1 миллиона тонн зерна.

"Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН", – заявил близкий к администрации Эрдогана обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Он отметил, что президент Турции четко говорил о зерновом коридоре. Эрдоган надеется на успех пакета предложений по возобновлению зерновой сделки, который был подготовлен совместно с ООН. Но для этого нужно время, добавил Сельви.

По данным местного диписточника, Анкара в скором времени проинформирует ООН о результатах переговоров в Сочи президентов Турции и России по возобновлению черноморской зерновой инициативы, передает ТАСС.

Накануне Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным. В ходе встречи с Эрдоганом Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры, сообщил, что Киев не будет идти на уступки по зерновой сделке. Он подчеркнул, что Украина не отступится от своих принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию.

Позже источник в турецкой делегации заявил, что детали переговоров между лидерами Турции и России по зерновой сделке будут донесены до стран Запада по дипломатическим каналам. По его словам, возобновление зерновой сделки является приоритетом для Турции.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки