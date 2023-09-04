Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны вместе с Турцией и Катаром – Путин

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Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять свое зерно в беднейшие страны. Об заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Готовы вместе продвигать (варианты по поставкам зерна. – Прим. ред.), и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны (свое зерно. – Прим. ред.)", – сказал президент РФ.

По его словам, договоренность о поставках 1 миллиона тонн российского зерна не станет полноценной альтернативной зерновой сделки, но внесет вклад в решение продовольственных проблем Африки.

Эрдоган в свою очередь подтвердил достижение договоренностей относительно поставок российского зерна через Турцию, а также поприветствовал участие Катара в этом процессе.

"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу", – сказал турецкий лидер.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись.

4 сентября Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. На встрече обсуждался в том числе предложенный президентом РФ проект о поставках в Турцию 1 миллиона тонн зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.



Президент Турции прибыл в Сочи для переговоров с главой РФ – СМИ