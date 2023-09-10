Эрдоган заявил, что Турция попросит ООН направить РФ еще одно письмо по зерновой сделке

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Турция попросит генсека ООН Антониу Гутерриша направить Российской Федерации дополнительное письмо с предложениями по зерновой сделке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Ранее Гутерриш направил письмо (российской стороне. – Прим. ред.). С нашей стороны к нему будет просьба направить второе письмо, которое станет обновлением к первому", – передает ТАСС слова президента Турции.

По словам Эрдогана, в новом письме будут содержаться предложения по страхованию и SWIFT. Он считает, что это может придать развитие вопросу. Турция будет отслеживать тему зерновой сделки.

Глава Турции заявил, что он "еще не потерял надежду на то, что зерновая сделка может возобновиться".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад предложил Российской Федерации нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. По словам Лаврова, никто, включая генерального секретаря Организации Объединенных Наций, не обещал вернуть Россельхозбанк к SWIFT.