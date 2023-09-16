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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись. Об этом он заявил во время пресс-конференции в аэропорту Стамбула перед вылетом в США на заседание Генассамблеи ООН. Слова турецкого президента передает РИА Новости.

Во время пресс-конференции президент Турции отметил, что Запад уже более пятидесяти лет не может выполнить обещание, данное Турции в 1963 году, когда эта страна подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС, и тормозит процесс вступления Турции в состав Евросоюза.

В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно прерывались из-за разногласий.

"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский Союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Европейский Союз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским Союзом могут разойтись", – отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что не знает, как долго Турция будет рассматривать заявку Швеции о вступлении в НАТО. Он подчеркнул, что Швеции необходимо в первую очередь обезопасить улицы Стокгольма от нападения на священные ценности. Если это будет продолжаться, "пусть не обижаются", сказал Эрдоган.