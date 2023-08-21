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В Турции не знают, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции (парламент. – Прим. ред.) и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям", – передает РИА Новости слова президента Турции.

По словам Эрдогана, парламент обязательно примет решение, однако, неизвестно, насколько долго данный вопрос будет обсуждаться в парламенте и комиссиях.

Президент Турции заявил, что Швеции необходимо в первую очередь обезопасить улицы Стокгольма от нападения на священные ценности. Если это будет продолжаться, "пусть не обижаются", сказал Эрдоган.

В понедельник, 21 августа, на организатора проходивших ранее в Швеции акций с сожжением Корана Салвана Момику напали в пригороде Стокгольма.

В СМИ сообщили, что подозреваемых в причастности к нападению задержать не удалось. О состоянии Момики не сообщается.

В июле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

В свою очередь, президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.