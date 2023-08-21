На организатора акций с сожжением Корана напали в пригороде Стокгольма – СМИ

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На организатора проходивших ранее в Швеции акций с сожжением Корана Салвана Момику напали в пригороде Стокгольма, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.

Днем в Седертелье к мигранту подошел неизвестный мужчина в боксерских перчатках и по-арабски сказал: "Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?".

Момика просил мужчину не приближаться, однако злоумышленник несколько раз ударил его. Подозреваемых в причастности к нападению задержать не удалось. О состоянии Момики не сообщается.

На прошлой неделе полиция Швеции разрешила провести в столице публичную акцию, организатор которой ранее сжигал Коран. Речь идет об иммигранте из Ирака Салване Наджеме. Его очередная манифестация пройдет у посольства Ирана в Стокгольме.

14 августа в центре Стокгольма прошла вторая с начала месяца акция с сожжением Корана. Демонстрацию организовали два мигранта, некие Салван Момика и Салван Наджем. Неизвестный попытался сорвать проведение акции, он подбежал к организаторам и обвинил их в терроризме. Мужчину задержали.

Аналогичная акция прошла 4 августа на берегу озера Меларен в столице Швеции. Ее провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Женщина сожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.

Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5. Страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

Суд Швеции отменил запрет на демонстрации со сжиганием Корана