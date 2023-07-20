Ирак разорвет дипотношения со Швецией в случае повторной акции сожжения Корана

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Правительство Ирака заявило Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения в случае повторной акции с сожжением Корана.

"Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на ее территории и разрешения на это под предлогом свободы слова", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра арабской республики в Twitter.

В ночь на 20 июля на посольство Швеции в Багдаде было совершено нападение. Сотни человек ворвались в здание дипмиссии и подожгли его. Полиции Ирака пришлось применить водометы и электрошокеры для разгона протестующих.

По информации, распространившейся в прессе, нападение организовали сторонники иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.

МИД Ирака осудил действия протестующих. В ведомстве подчеркнули, что подобный акт был проведен в контексте атаки на дипломатические миссии и угрозы их безопасности.

На этом фоне шведское диппредставительство в Багдаде приостановило работу до дальнейшего уведомления. Выдачу паспортов и оформление экстренных документов также не будут проводить.

Силовой протест в отношении посольства произошел из-за запланированной акции сожжения Корана и иракского флага. Полиция Швеции разрешила провести ее возле дипмиссии Ирака в Стокгольме. Организаторами акции являются те же два человека, которые сожгли священную книгу мусульман недалеко от мечети в шведской столице в июне.

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции