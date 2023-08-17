Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до 4 из 5

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Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу госбезопасности страны.

Как отметили в ведомстве, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.

В Службе также подчеркнули, что повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта.

Впервые с 2016 года уровень террористической угрозы оценивается как высокий. Это говорит о том, что теперь власти страны оценивают наличие конкретной террористической угрозы в Швеции.

14 августа в центре Стокгольма прошла вторая с начала месяца акция с сожжением Корана. Демонстрацию организовали два мигранта, некие Салван Момика и Салван Наджем. Неизвестный попытался сорвать проведение акции, он подбежал к организаторам и обвинил их в терроризме. Мужчину задержали.

Аналогичная акция прошла 4 августа на берегу озера Меларен в столице Швеции. Ее провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Женщина сожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.

Это уже не первая подобная акция в скандинавских странах за последнее время. Ранее Совет ООН по правам человека раскритиковал действия по осквернению Корана, назвав это проявлением религиозной ненависти. В организации заявили, что виновных в таких действиях необходимо привлечь к ответственности.



Суд Швеции отменил запрет на демонстрации со сжиганием Корана