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01:21

Политика

Главы МИД Турции и Швеции обсудили процесс вступления Стокгольма в НАТО – СМИ

Фото: 123RF/3dgenerator

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с шведским коллегой Тобиасом Бильстремом касался вопроса о дальнейшей работе над вступлением Швеции в НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.

"Они обменялись мнениями о заявке Швеции на вступление в НАТО", – заявили источники в МИД Турции.

Сообщается, что Фидан во время разговора заявил, что периодически проходящие в Швеции акции по сожжению Корана "под прикрытием свободы слова", являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма отказалась препятствовать акции с cожжением Корана. Ее провели рядом с мечетью во время праздника Курбан-байрам. Стражи правопорядка пояснили, что были вынуждены разрешить акцию из-за заключения суда.

Депутаты Госдумы РФ впоследствии утвердили заявление, в котором осуждаются действия шведских властей.

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