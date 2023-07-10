Байден поприветствовал согласие Турции одобрить вступление Швеции в НАТО

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Американский лидер Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.

"Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе. Я с нетерпением жду возможности приветствовать премьер-министра Кристерссона и Швецию в качестве нашего 32-го союзника по НАТО", – заявил Байден.

Глава Белого дома отдельно поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга за его неуклонное руководство.

Ранее Столтенберг заявил, что Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

По информации турецких изданий, соответствующая заявка может быть одобрена парламентом страны, скорее всего, на осенней сессии.

До этого сообщалось, что президент Турции провел телефонный разговор с Джо Байденом, в ходе которого они обсудили возможное членство Украины и Швеции в НАТО, а также вопрос поставок самолетов F-16.