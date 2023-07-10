Эрдоган заявил, что вступление Турции в ЕС откроет путь Швеции в НАТО

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Вступление Турции в Европейский союз откроет путь Швеции в НАТО, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

"Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО. – Прим. ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии", – передает РИА Новости слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что это условие было передано президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Ранее Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в НАТО. Он отметил, что на предстоящей встрече члены НАТО обсудят решения, принятые на саммите организации в Мадриде по укреплению структур сдерживания и обороны Альянса. Также участники саммита обсудят варианты поддержки Киева и организуют первое заседание Совета НАТО – Украина.

Также президент Турции добавил, что ожидает конструктивной реакции президента Российской Федерации в вопросе зерновой сделки во время его визита в Турцию. По словам Эрдогана, Киевом были выполнены все условия.