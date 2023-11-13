Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в Газе – СМИ

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может провести телефонный разговор с Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

"Господин президент после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновит свою традиционную телефонную дипломатию с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе", – сказал он.

По его словам, лидеры двух государств также могут поднять и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих сферах.

Днем ранее Эрдоган призвал организовать конференцию по денуклеаризации из-за обсуждений вокруг ядерного оружия Израиля. Турецкий лидер указал, что в этой ситуации есть как тактические, так и стратегические проблемы. В этой связи вопрос денуклеаризации важен, так как "может разоблачить как Израиль, так и тех, кто стоит за ним", уточнил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств