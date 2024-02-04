Путин и Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки

Фото: 123RF/vitaliybezberhiy

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировой рынок через Черное море. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

По словам Фидана, Россия и Турция уже ведут переговоры по вопросу нового способа доставки зерна.

"В частности, идут переговоры по оси ООН, России, Украины и Турции. Речь идет о том, как мы можем разработать новый способ транспортировки зерна на мировые рынки с помощью транспортной логистической линии в Черном море", – подчеркнул Фидан.

Также он отметил, что предыдущее зерновое соглашение функционировало в рамках определенного механизма. Теперь, по словам главы МИД Турции, появилась альтернатива этому механизму. Он подчеркнул, что сейчас политики пытаются конкретизировать эту возможность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоров по возобновлению зерновой сделки не ведется. Он добавил, что другие пути вывоза украинского зерна могут быть опасными, поэтому коммерческие судовладельцы и страховые компании должны понимать, что идут на риск, используя эти маршруты для поставок продукции.

17 июля 2023 года стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки.

В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин утверждал, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.