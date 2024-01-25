Турция не изменила позицию по недопуску военных кораблей в Черное море – СМИ

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Турецкие власти не меняли решение по недопуску военных кораблей в Черное море. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента республики.

До этого помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены обсудить с Турцией вопрос судоходства в Черном море. По ее словам, американская сторона хотела бы добиться открытия морского пространства для коммерческого судоходства.

"Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается", – ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать соответствующее заявление.

Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.

О негативной реакции властей Турции на проход военных судов через Черное море ранее заявлял глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Тогда он также подчеркнул, что Турция неукоснительно выполняет требования конвенции Монтре, которая ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.

