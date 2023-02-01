МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны выступают против введения новых военных судов в Черное море, передает РИА Новости.

"Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море", – подчеркнул глава МИД Турции.

Чавушоглу заявил, что Турция неукоснительно выполняет требования конвенции Монтре, которая ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.

В МИД отметили, что Анкара также призывает стороны украинского конфликта к налаживанию контактов. Кроме того, Турция в статусе члена НАТО предлагает диалог с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу признал, что возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, несмотря на усилия, предпринятые в начале конфликта. Он добавил, что с момента прекращения контактов сторон появились многие новые темы для обсуждения.

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