В МИД Турции сообщили о сложностях по возобновлению переговоров между РФ и Украиной

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Возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, несмотря на большой путь, проделанный вначале. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее", – цитирует дипломата Yeni Akit.

По словам Чавушоглу, с момента прекращения переговоров между государствами появилось много тем для обсуждения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат назвал мирный план украинского лидера несуразным.

При этом Лавров не исключил возможность рассмотрения Россией серьезных предложений Запада по переговорам с Украиной.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, комментируя возможность переговоров между странами, уточнил, что они должны проходить без посредников.



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