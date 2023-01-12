Захарова заявила о несогласии России с оценками Турции по мирному плану Зеленского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия не разделяет оценку Турции в отношении мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что РФ в курсе оценки Турции. Однако, по словам Захаровой, данный план бесполезен и абсолютно неприемлем для Москвы.

"Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине", – сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поддержке страной плана Киева по урегулированию ситуации на Украине. Он также сообщил о цели государства выступить председателем по некоторым пунктам списка.

До этого в СМИ появилась информация о готовящемся командой Зеленского плане мира. Речь шла о списке, состоящем из 10 пунктов. Предполагалось, что он будет представлен в феврале 2023 года.

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