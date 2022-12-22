Команда Зеленского готовится представить план мира в феврале 2023 года – СМИ

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На Украине в настоящее время разрабатывается план дипломатического урегулирования существующего конфликта. Он может быть представлен в феврале 2023 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Уточняется, что над планом работает команда украинского лидера Владимира Зеленского. Предполагается, что он будет состоять из десяти пунктов.

"Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время", – отмечается в материале зарубежного издания.

Ранее Зеленский сообщил, что некоторые государства призывают его к переговорам с Россией. Однако, по его словам, смысла во встрече с Москвой нет. Зеленский подчеркнул, что "не видит предмета разговора".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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