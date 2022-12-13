Медведев заявил, что Зеленский хочет сделать живой щит из европейцев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский планирует сделать из европейцев живой щит. Об этом пишет RT.

До этого Зеленский обратился к членам ЕС с просьбой направить миссии на объекты украинской инфраструктуры.

"Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. <...> Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль", – высказался Медведев.

Ранее Зеленский обратился к лидерам стран G7, предложив три шага, которые, по его мнению, позволят завершить конфликт и обеспечить мир.

Первый шаг заключается в продолжении поставок Украине вооружений, второй – в поддержке страны в финансовой, энергетической и социальных сферах, а третий – в выполнении пунктов, озвученных Зеленским на саммите G20.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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