В Европе и США не осталось таких героев, как в России – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России много героев – ими гордятся и их помнят, а вот в США и Европе таких больше нет, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, поздравляя с Днем героев Отечества.

Он подчеркнул, что героем является человек, который готов жертвовать собой ради Отечества.

"У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример. А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", – написал он.

Медведев добавил, что поэтому Россия сильнее Европы и США.

Ранее Медведев заявил, что западные страны давно противостояли России, которая не собиралась жертвовать своим суверенитетом, а после воссоединения с Крымом стало очевидно, что Запад планирует обнулить все результаты развития РФ за последнее время.

Он подчеркнул, что в настоящее время России важно сохранить страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях.

До этого Медведев заявил, что США и их партнеры не считаются с позицией и волеизъявлением суверенных государств. По его словам, подобное поведение Вашингтона и дружественных ему государств является "тупиковой линией", которая приведет к потере традиционных ценностей и ухудшению экономической ситуации.

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