Медведев назвал тупиковой линию поведения США и их партнеров

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их партнеры не считаются с позицией и волеизъявлением суверенных государств. Председатель "Единой России" выступил с обращением на международной межпартийной конференции по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности, сообщает РИА Новости.

"К большому сожалению, некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнеры вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных, взглядов и политических доктрин", – заявил политик.

По словам Медведева, подобное поведение Вашингтона и дружественных ему государств является "тупиковой линией", которая приведет к потере традиционных ценностей и ухудшению экономической ситуации.

Зампред Совбеза напомнил, что Россия сталкивается с "колоссальным санкционным давлением коллективного Запада". Следствием этого становятся гуманитарные угрозы – голод, энергокризис и иные проблемы, которые в обращении названы "искусственными".

Решение обозначенных проблем Медведев видит в укреплении многополярной системы мира. Такая структура помогла бы противостоять угрозам терроризма и разжигания военных конфликтов, причем особая роль в этом отводится государствам Африки. Кроме того, страны могли бы совместными усилиями предупредить мировую гуманитарную катастрофу.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в период выборов в конгресс США могут произойти разнообразные манипуляции. При этом он отметил, что в России подобная ситуация повториться не может.

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