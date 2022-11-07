Угрозы Киева возродить ядерную программу стали причиной СВО – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причиной проведения Россией специальной военной операции на Украине в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что киевские власти очень сожалеют о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал.

"А еще украинские лидеры говорили о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан", – напомнил Медведев.

По его словам, киевские власти недвусмысленно намекали об этом, угрожая возобновить ядерную программу.

Ранее Медведев заявил, что жизни украинцев стали разменной монетой в большой американской игре. По его словам, жизнями украинцев платят за поставки американского оружия и за работу инструкторов и наемников.

Он добавил, что ими готовы рассчитаться также в случае применения "грязной бомбы". Медведев отметил, что страдают и русские, но разница в том, что они будут отомщены, а об украинцах никто не вспомнит.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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