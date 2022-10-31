31 октября, 18:50Политика
Медведев увидел странные закономерности в сообщениях о работе систем ПВО на Украине
Фото: kremlin.ru
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал парадоксом сообщения об успешной работе средств противовоздушной обороны на Украине и проблемах с электричеством в стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его мнению, эти "странные закономерности" не укладываются в современную военную и инженерную науки.
"Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса", – отметил Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ назвал условие для стабилизации ситуации с электроэнергией на Украине. По его словам, для этого Киеву нужно признать требования России в рамках спецоперации и отраженные в Конституции результаты специальной военной операции. Он добавил, что покупка энергии в Словакии приведет лишь к росту цен как для украинцев, так и для европейцев.
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