ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины

Фото: Минобороны России

Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. <...> Все назначенные объекты поражены", – сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что российской авиацией, артиллерией и ракетными войсками уничтожены восемь пунктов управления ВСУ, расположенных в населенных пунктах Запорожской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Также был уничтожен узел связи ВСУ возле Беляевки Херсонской области и склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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