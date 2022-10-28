Медведев назвал условие для нормализации ситуации с электроэнергией на Украине

Фото: kremlin.ru

Для стабилизации ситуации с энергоснабжением на Украине Киеву необходимо признать требования России в рамках спецоперации и отраженные в Конституции результаты СВО. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, покупка электроэнергии в Словакии приведет лишь к росту цен как для украинцев, так и для европейцев. Однако, добавил политик, такое решение не приведет к стабильной работе энергосистем Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил мэров городов следить за расходом электроэнергии в их населенных пунктах. Он добавил, что сейчас не время для ярких витрин и вывесок. Украинский лидер также призвал к более бережному расходованию электроэнергии в публичных пространствах.



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