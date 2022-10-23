Зеленский попросил мэров городов Украины следить за расходом электричества

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Зеленский попросил мэров городов Украины следить за количеством расходуемой электроэнергией в их городах. Об украинский лидер рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас происходит не то время, когда в городах могут быть яркие витрины и вывески. Помимо этого, президент Украины добавил, что на данный момент необходимо более бережно расходовать электроэнергию в публичных пространствах.

До этого Украинская энергетическая национальная компания "Укрэнерго" ограничила подачу электроэнергии в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, чтобы избежать перегрузки сетей.

Ранее сообщалось, что глава аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник оценил обстановку с электроэнергией в странах, входящих в состав ЕС. Он заявил, что призывы лидеров государств Евросоюза создать механизм ограничения цен на газ является их личным делом и не имеет значения для РФ.

Специалист рассказал, как Европа переживает энергетический кризис

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!