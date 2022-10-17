00:58Политика
В ЕС планируют создать механизм сглаживания скачков цен на газ на хабе TTF – СМИ
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Еврокомиссия в целях борьбы с энергокризисом планирует разработать механизм ограничения волатильности цен на газ на виртуальном хабе Title Transfer Facility в Нидерландах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.
Как поясняется в тексте документе, это поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам – членам Евросоюза.
По информации агентства, ЕС работает над созданием дополнительной площадки для определения цены на сжиженный природный газ.
Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.
До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.
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