Офис Зеленского сообщил о поражении значимого энергетического объекта

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Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о поражении значимого энергетического объекта на Украине, передает РИА Новости.

По словам специалиста, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 октября.

"Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", – заявил Тимошенко.

Замглавы офиса президента Украины заявил, что в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях вводятся экстренные отключения электроэнергии. Чиновник заявил, что точные адреса и сроки отключений пока неизвестны, подробности будут появляться постепенно.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.

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