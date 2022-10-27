Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву

Фото: Минобороны РФ

Вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин рассказал о перебоях с электричеством в тюрьме для военнопленных после массированного удара по Украине в связи с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время и воды потом не было целый день", – сообщил военный.

По словам Шалыгина, сначала в тюрьме услышали работу сирены, после – несколько прилетов. Бывший военнопленный не смог с уверенностью сказать, были ли это ракеты или иные снаряды.

Военный из ДНР рассказал, что сирена работала почти каждое утро с 10 октября. В итоге охранники тюрьмы перестали уезжать с объекта домой и предпочитали оставаться в подвале, чтобы не попасть под обстрел.

Также Алексей Шалыгин рассказал, что в камере с военнопленными не было туалета. Вместо этого им предложили справлять нужду в канистры, которые выносили во время похода в столовую.

Россия начала осуществлять удары по объектам киевской, в том числе энергетической, инфраструктуры 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

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