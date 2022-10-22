Захарова назвала лицемерием обвинения России в обстреле инфраструктуры Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием обвинения России в обстреле гражданской инфраструктуры Украины. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Считаем верхом лицемерия обвинения России в "обстреле гражданской инфраструктуры Украины". Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей", – высказалась Захарова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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