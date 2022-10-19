ВСУ нанесли удары из HIMARS по зданию администрации Энергодара

Фото: ТАСС/Zuma\ZEUS

Вооруженные силы Украины нанесли из американской РСЗО HIMARS удар по администрации Энергодара. Атаки начались в ночь на среду, 19 октября. Ракеты попали и в инфраструктуру города, сообщает телеграм-канал администрации Энергодара.

"Восстановительные работы запланированы на ближайшее время", – говорится в сообщении.

В результате ракетной атаки поврежден мост при въезде в город, а также подстанция "Луч". В администрации подчеркнули, что пострадавших из-за обстрелов в Энергодаре не обнаружено.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали атаку по разным частям города. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали.

Помимо этого, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, по предварительной информации, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

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