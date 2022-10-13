Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские войска отразили все украинские атаки на николаево-криворожском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что примерно две батальонных тактических группы хотели продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.

На краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, однако отступили под огнем российской авиации и артиллерии. В результате противник потерял около 60 военнослужащих, два танка, пять БМП и два пикапа.

Также российские ВС отразили атаки на купянском направлении в Харьковской области у населенных пунктов Орлянка и Котляровка. Противник потерял более 50 военнослужащих, три танка, четыре БМП и семь автомобилей.

За сутки ВС России поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах. Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Российские войска сумели сбить МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области, а ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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