Союзные войска освободили Опытное и Иванград в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Союзные войска освободили Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Об этом штаб территориальной обороны ДНР написал в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", – отмечается в публикации.

Ранее российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. Скопление противника в одном из блиндажей уничтожили с помощью ПТРК "Корнет". В результате, согласно радиоперехвату, несколько украинских солдат были поражены, а другие получили серьезные ранения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

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