Спецназ РФ уничтожил украинские войска в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с места событий.

Скопление противника в одном из блиндажей уничтожили с помощью ПТРК "Корнет". В результате, согласно радиоперехвату, несколько украинских солдат были поражены, а другие получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления и системе энергетики Украины. В ведомстве подчеркнули, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута. Назначенные российскими войсками объекты поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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