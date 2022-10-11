ВС РФ продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления Украины

Фото: AP Photo/Leo Correa

Военнослужащие Российской Федерации продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления и системе энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", – заявили в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута. Назначенные российскими войсками объекты поражены.

До этого Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Президент России подчеркнул, что в случае продолжения украинских терактов на российской территории ответ РФ будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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