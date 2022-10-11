Киев потребовал от США поставить ракеты ATACMS после ударов по инфраструктуре – СМИ

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Киевские власти потребовали от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщает Foreign Policy.

Американский журнал изучил письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованное американскому конгрессу. Согласно документу, Киев планирует использовать средства вооружения для поражения российских целей на расстоянии 200 миль.

Кроме того, в список запрашиваемых средств вооружения власти Украины включили истребители F-15 и F-16 и NASAMS. Отмечается, что Киев запрашивает истребители с целью создания "беспилотной зоны", а поставкам NASAMS требует уделить "особое внимание".

Ранее Владимир Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

После этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал удары по украинской инфраструктуре очередной эскалацией конфликта вокруг страны. По сообщению представителя главы ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш был "глубоко шокирован" произошедшим.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

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