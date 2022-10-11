США и союзники, помогая Киеву оружием, вплотную приблизились к красной линии – посол РФ

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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В диппредставительстве призвали США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Дипломат подчеркнул, что это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.

"Решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме", – передает РИА Новости слова Антонова.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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