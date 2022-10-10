В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому системы ПВО

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом.

Кроме того, Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ракетные удары РФ являются очередной эскалацией конфликта вокруг Украины.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!