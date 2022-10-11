Глава спецслужбы Британии признал, что РФ обладает глубокими запасами вооружений

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Россия по-прежнему обладает глубокими запасами вооружений, несмотря на интенсивные боевые действия на Украине. Об этом в интервью BBC заявил глава Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

По его словам, власти Британии не увидели признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия. Он также выразил надежду, что в случае начала движения России по этому пути в других странах увидели бы свидетельства подвижек.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что массированный удар по Украине является лишь началом, следующим шагом может стать пуск ракет по центрам принятия решений. По его словам, этот удар был показательным, так как основные объекты, где расположены военное и политическое украинское руководство, целы. Сивков признал, что повреждения получил ряд электростанций, однако основную их часть, уверен он, легко восстановить в короткие сроки.

Накануне Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.



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