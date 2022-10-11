Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал искусственно не раздувать тему ядерной угрозы.

"Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Министр также порекомендовал аналитикам и политологам проявлять осторожность в своих публичных высказываниях и не обострять ситуацию.

Кроме того, заявил Лавров, западные страны, заявляющие о возможном применении РФ ядерного оружия, должны понимать свою ответственность.

"Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме дескать организации Российской Федерации провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность", – заключил глава МИД РФ.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также сообщал, что Кремль не хочет участвовать в ядерной риторике в связи со словами о ядерной угрозе бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона.



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