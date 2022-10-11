Россия никому не угрожает применением ядерного оружия – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет участвовать в ядерной риторике в связи со словами о ядерной угрозе бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона.

В ответ на угрозы в сторону Владимира Путина официальный представитель Кремля подчеркнул, что безопасность российского лидера обеспечивается на нужном уровне с учетом всех угроз.

Песков также сообщил, что президент РФ во вторник, 11 октября, проведет встречу в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!