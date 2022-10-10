В Кремле заявили о нежелании участвовать в ядерной риторике

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Кремль не хочет участвовать в ядерной риторике в связи со словами о ядерной угрозе бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание бывшего советника Белого дома.

"Что касается ядерной риторики, которая в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в США, то мы не хотим в ней принимать участие", – цитирует Пескова ТАСС.

В ответ на угрозы в сторону Владимира Путина официальный представитель Кремля подчеркнул, что безопасность российского лидера обеспечивается на нужном уровне с учетом всех угроз.

Песков также сообщил, что президент РФ во вторник, 11 октября, проведет встречу в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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