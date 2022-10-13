В Киевской области заявили об ударах ВС РФ по объектам инфраструктуры

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Российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Тимошенко, утром в Киевской области и самой столице Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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