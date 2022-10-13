Под Винницей разбился истребитель украинских ВВС

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В среду, 12 октября, под городом Винницей разбился украинский истребитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ВВС Украины.

"12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался", – говорится в сообщении.

Представители командования сообщили, что инцидент произошел из-за потери управления воздушным судном, которой поспособствовали неустановленные технические причины.

Ранее Минобороны России сообщило, что авиация РФ нанесла удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Также российские военные нанесли удары по 41 артиллерийскому подразделению, военной технике и живой силе ВСУ в 156 районах. Помимо этого, ВС РФ отразили наступление украинских военных и иностранных наемников на купянском направлении, отбросив ВСУ и отвоевав изначальные позиции, а также в Харьковской области и ЛНР.

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